В Оренбурге сотрудница банка украла у пожилых вкладчиков более 5,6 млн рублей

В Оренбурге бывшая старший менеджер по обслуживанию клиентов банка попала под суд за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По версии следствия, с ноября 2023 года по август 2024 года женщина, пользуясь своим служебным положением, обманула восьмерых пожилых вкладчиков. Она предложила пенсионерам более выгодные программы вкладов.

«Пенсионерам было предложено закрыть старые счета и открыть новые — под этим предлогом обвиняемая составила расходно-кассовые ордера, предоставила их клиентам для подписания, а затем похитила из кассы принадлежащие потерпевшим денежные средства на сумму свыше 5,6 млн рублей,»— уточнили в ведомстве.

Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы. Ее дело рассмотрит Центральный районный суд города. Также прокурор направил иск о взыскании с мошенницы компенсации материального и морального вреда в пользу потерпевших.