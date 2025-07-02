Крупный пожар вспыхнул в районе подмосковного ЖК и попал на видео

Крупный пожар вспыхнул в районе подмосковного жилого комплекса (ЖК) «Андреевка Лайф» и попал на видео. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как площадь вокруг ЖК заполоняет черный дым. Что именно горит — жилое здание или объект на территории ЖК, неизвестно.

В экстренных службах не комментировали инцидент. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в Белгороде автомобиль с пассажирами воспламенился на проезжей части.