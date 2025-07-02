Российская школьница после восьми лет насилия со стороны дяди обратилась в полицию

В Архангельской области задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в растлении племянницы. Об этом со ссылкой на источник в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, 15-летняя школьница обратилась в полицию и рассказала, что дядя на протяжении многих лет совершал в отношении нее различные действия сексуального характера. Впервые мужчина начал приставать к племяннице, когда той было семь лет.

Ранее в Калининградской области мужчине дали 14 лет за изнасилование соседской девочки.