Мужчина обманул россиянку, представившись гадалкой

Жительница Москвы Елена, столкнувшись с проблемами со здоровьем, решила обратиться за помощью к гадалке. Вместо поиска врача она нашла в интернете объявление о «сильной ведьме», которая пообещала ей помощь, сообщает телеграм-канал "URAL Mash".

Первый платёж составил всего 3 тысячи рублей за «магические свечи» — сумма, которая не вызвала у Елены подозрений. В течение следующих десяти дней мошенница (а на самом деле 27-летний житель Чебаркульского района Челябинской области Данил) выманила у доверчивой женщины почти миллион рублей.

Когда деньги перестали поступать, а «гадалка» внезапно исчезла, Елена обратилась в суд. Первоначально ей отказали, сославшись на добровольность переводов.

Позднее решение было пересмотрено: суд обязал мошенника вернуть не только украденные средства, но и проценты за их использование.