В Петербурге задержали гендиректора строительной компании

Сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали 32-летнего генерального директора строительной компании, который подозревается в серии мошенничеств на общую сумму более 46 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

"По данным полиции, фигурант, уроженец Азербайджана, действуя под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов и их последующую сдачу в аренду, вводил граждан в заблуждение и завладевал их денежными средствами. В результате противоправных действий пострадали трое петербуржцев, а общий ущерб превысил 46 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что предпринимателя задержали в его частном доме на Вологодской улице в поселке Парголово. В ходе обыска у мужчины изъяли документы на недвижимость, мобильный телефон и деньги (в рублях и иностранной валюте).

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников задержанного.