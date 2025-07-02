Онлайн-школа Skyeng оштрафована на 50 тысяч рублей

Суд в Москве постановил признать онлайн-школу по изучению английского языка Skyeng виновной по статье о нарушении требований к ведению образовательного процесса. Юридическое лицо обязано заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы

— Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, — отметили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Онлайн-школа нарушила правила оказания платных образовательных услуг. Это выявили в ходе мониторинга сайта.

Ранее штраф в размере трех миллионов рублей наложили на интернет-энциклопедию Wikipedia за отказ удалять пропаганду ЛГБТ* с сайта.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, запрещенной в РФ.