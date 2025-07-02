В Азербайджане арестовали 22-летнего студента из Петербурга

Опознан еще один россиянин, арестованный в Азербайджане по обвинению в якобы наркоторговле и киберпреступлениях. Об этом сообщила Baza.

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Им оказался 22-летний Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга, который является студентом архитектурно-строительного университета. Он приехал в Баку около месяца назад. Отчим молодого человека подтвердил случившееся.

Накануне сообщалось, что четверо из восьми граждан России, которых ранее задержали в Баку, арестованы судом на срок четыре месяца.

До этого портал Report.az сообщил, что в Баку ликвидировали две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана, интернет-торговле и кибермошенничестве. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по факту противоправных действий указанных лиц.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.