Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ

Шахин Лалаев пробудет под стражей до 19 июля.

Такие данные со ссылкой на решение Ленинского районного суда приводит РИА Новости. Ранее в рамках этого дела были арестованы пять человек — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев.

В конце июня СКР сообщил о задержании участников преступной группы, причастных к ряду эпизоду убийств и покушений, совершённых в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Накануне в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлински, однако он был отпущен после допроса в статусе свидетеля.