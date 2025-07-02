Маньяк-душитель из Астрахани отправился на СВО

Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», обвиняемый в убийстве трех человек, отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщает Shot.

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По словам источника, в начале весны этого года Ваган Сафарян, ранее находившийся под стражей, подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции в качестве штурмовика. С 29 апреля уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство двух и более лиц», в отношении него было приостановлено.

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Как ранее стало известно, в 1993 году, когда Вагану Сафаряну было 32 года, он покинул Баку, спасаясь от конфликта в Нагорном Карабахе. Он переехал в Россию и обосновался в Астрахани, где получил прописку и нашел работу водителя такси. В 1995 году Сафарян женился, а в 1997 году у него родилась дочь. Однако в 1998 году он совершил преступление: за 45 тысяч рублей он задушил 67-летнюю женщину и ее 37-летнюю дочь.

Убийца из Астрахани Сафарян уже провел в местах лишения свободы 19 лет за преступление, совершенное в 2004 году. Тогда он напал на человека, которому был должен в карты. Сафаряна отправили в исправительную колонию № 2 в Астрахани.