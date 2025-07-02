Посольство РФ в Турции не получало обращений от россиян в связи с лесными пожарами

Посольство России в Турции сообщило ТАСС, что не получало обращений от россиян в связи с лесными пожарами в стране, а также данных об эвакуации из отелей.

"В связи с поступающими в адрес посольства России в Турции настойчивыми вопросами СМИ относительно развития ситуации с пожарами в стране сообщаем следующее. В целом ряде районов, находящихся на побережье Эгейского и Средиземного морей, сохраняется серьезная пожароопасная обстановка. Возникают новые очаги возгорания. Местные власти продолжают вести активную борьбу со стихией с использованием воздушных и наземных средств. Обращений от российских граждан в связи с пожарами, а также данных об эвакуации из отелей в адрес посольства на данный момент не поступало. Международный аэропорт им. Аднана Мендереса в Измире работает в штатном режиме", - отметили в диппредставительстве.

"Посольство в очередной раз призывает российских граждан быть осторожными, внимательно следить за складывающейся обстановкой и новостями", - указали в посольстве.