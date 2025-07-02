Трое жителей Запорожья задержаны за переводы денег ВСУ и спецслужбам Украины

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили о задержании сотрудниками спецслужбы троих жителей Запорожской области, перечислявших деньги украинским спецслужбам и боевикам ВСУ.

Как указали в ЦОС, финансирование украиснких оккупантов занимались двое жителей Мелитополя и села Малая Белозерка, а также жительница Энергодара.

«От задержанных получены признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ФСБ.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК России (государственная измена).

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что сотрудники российской спецслужбы задержали двух жителей Крыма, которые передавали секретные данные украинской стороне.