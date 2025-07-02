Автора хита «Вечно молодой» осудили на три года колонии

Музыканта Владимира Бурдина к трем годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Соответствующее решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщает прокуратура Свердловской области.

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Владимир Бурдин известен как один из основателей группы «Смысловые галлюцинации. Следствие установило, что в ноябре 2024 года он распивал спиртные напитки со своим знакомым в квартире на улице Энергостроителей. Между мужчинами возник конфликт, Бурдин бросился на знакомого с хозяйственным ножом и нанес ему колото-резаную рану в брюшную область. Потерпевшего госпитализировали.

Суд признал Бурдина виновным в совершении преступления по п. «з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в сиправительной колонии общего режима, а также одному году ограничения свободы.

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