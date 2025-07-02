Находившийся в госпитале боец СВО лишился огромной суммы

Лежа в госпитале, 45-летний рабочий завода из Каменска-Уральского лишился части денег, полученных за тяжелое ранение на СВО. Мошенники украли у него 1,7 миллиона рублей, хотя он не называл им никаких кодов из СМС, а на его телефоне даже не было работающего мобильного банка, пишет Е1.ru.

От более крупных потерь уральца спасло то, что после мобилизации, осенью 2022 года, он составил доверенность на родных и они могли распоряжаться его счетом. Его невестка увидела много оповещений о списаниях средств в разных городах практически в одно и то же время. Уточнив у свекра, он ли снимает деньги, она заблокировала счет через мобильное приложение.

Представители раненого бойца обратились в банк с заявлением, попросив разобраться и вернуть похищенную сумму. Но им ответили, что не имеют отношения к случившемуся, а средства снимал сам клиент.

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Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Также семья пострадавшего подала гражданский иск к банку с требованием о возврате денег.

Похитителей не нашли и дело приостановили, но во время расследования успели восстановить картину произошедшего, и это пригодилось в суде по гражданскому делу.

Всё было так: мужчине, лежавшему в госпитале, поступил звонок по WhatsApp, якобы от сотрудников "Госуслуг", о том, что его личный кабинет пытаются взломать и ему нельзя никому сообщать никакие коды из СМС. Во время разговора мошенники прислали жертве "письмо от Центробанка", в которое была встроена вредоносная программа. Открыв документ, уралец запустил ее, и аферисты взломали установленное на его телефоне приложение "Госуслуг", а через него добрались и до мобильного банка, который давно не обновлялся, а потому не работал.

Часть денег с вклада, где хранились 3 миллиона рублей за ранение, злоумышленники перевели на карту, чтобы снизить подозрения у банка. Затем они оформили на мужчину семь виртуальных карт в том же банке, вывели на них средства и обналичили их в разных банкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара – между некоторыми списаниями прошло всего две секунды.

В суде представители банка утверждали, что клиент добровольно назвал коды мошенникам и предоставил им доступ к личному кабинету. Поэтому была назначена компьютерно-техническая экспертиза, которая показала, что мобильным банком мужчина не пользовался, а главное – четырехзначные коды никому не передавал, значит, его волеизъявления не было.

Опираясь на решение Верховного суда от 2025 года, согласно которому сделка с клиентом банка признается недействительной, если код был получен не от него и введен третьими лицами, суд Каменска-Уральского встал на сторону бойца.

Банк обязали вернуть 1,7 миллиона рублей с процентами по вкладу (146 тысяч рублей), а также выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, финансовую организацию оштрафовали на 944 857 рублей за отказ урегулировать спор добровольно.