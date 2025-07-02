ФСБ задержала отправлявшего спецслужбам Украины фото военных объектов РФ

Сотрудники УФСБ по Томской области задержали местного жителя, который осуществлял съёмку военных объектов России и отправлял снимки спецслужбам Украины.

«Пресечена противоправная деятельность жителя региона, который оказывал содействие представителям спецслужб и организаций Украины, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Уточняется, что в дальнейшем эти снимки планировалось использовать при планировании и совершении диверсионно-террористических актов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена».

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что сотрудники российской спецслужбы задержали двоих жителей Крыма, которые передавали секретные данные украинской стороне.