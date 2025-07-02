Главаря пытавшей студенток на автомойке банды задержали

В Каменске-Уральском задержали бывшего владельца автомойки, на которую вывозили людей и пытали. Об этом сообщает E1.RU.

Мужчину начали разыскивать для задержания в апреле, но ему удалось скрыться. Тогда его объявляли в федеральный розыск. Известно, что, помимо автомойки, он также владеет одним из пунктов металлоприемки в городе.

По данным источника, на мойку задержанного вывозились те, кто пытался обмануть банду или отказывался от участия в схемах. В первую очередь, речь идет о привлеченных дропперах.

В России похищенных студенток много часов истязали, удерживая на автомойке. Пытки сняли на видео. Что об этом известно?

О пытках над студентками стало известно в феврале. Тогда сообщалось, что трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку на улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая происходящее на телефон. Как уточнил «Ленте.ру» начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, конфликт между молодыми людьми произошел из-за стычки в интернете. Членов банды задержали.