В Японии за полторы недели произошло почти 900 землетрясений

Сейсмологи зарегистрировали не менее 877 землетрясений у отдаленной группы японских островов Токара. По данным национального метеорологического управления Японии, такое число подземных толчков произошли за полторы недели.

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Специалисты добавили, что магнитуда землетрясений варьировалась от 1,0 до 5,0. Также эксперты отметили, что обозначенный район находится на стыке литосферных плит. Именно это и приводит к повышенной сейсмической активности.

Жители Стамбула ощутили землетрясение

Указывается, что данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2, что произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Его ощутили в отдельных районах Петропавловска-Камчатского.