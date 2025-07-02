В Японии за полторы недели произошло почти 900 землетрясений
Сейсмологи зарегистрировали не менее 877 землетрясений у отдаленной группы японских островов Токара. По данным национального метеорологического управления Японии, такое число подземных толчков произошли за полторы недели.
Специалисты добавили, что магнитуда землетрясений варьировалась от 1,0 до 5,0. Также эксперты отметили, что обозначенный район находится на стыке литосферных плит. Именно это и приводит к повышенной сейсмической активности.
Жители Стамбула ощутили землетрясение
Указывается, что данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2, что произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Его ощутили в отдельных районах Петропавловска-Камчатского.