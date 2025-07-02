В Приморском крае сотрудники медучреждения совершили многомиллионные хищения

В Приморье сотрудники медицинского учреждения похитили у государства 46 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

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Мошенничество совершалось организованной группой лиц в течение четырех лет. Было установлено, что преступную схему разработала главный бухгалтер учреждения, вовлекшая в нее еще семь сотрудников. На банковские счета соучастников перечислялась необоснованно завышенная заработная плата. Затем деньги обналичивались, частично присваивались, а частично передавались в личное пользование главному бухгалтеру.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.

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