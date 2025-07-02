Более тысячи человек внезапно остались без электричества в российском регионе

Пять населенных пунктов Жигаловского округа Иркутской области попали под аварийное отключение электричества. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным оперативного дежурного ЕДДС округа, перебои с электроснабжением коснулись территорий Тутура, Головновки, Чикана, Грехово, а также Якимовки. Информация об аварийном отключении поступила 2 июля в 00:05 по местному времени. Света лишились 280 частных жилых домов, в которых проживают 1014 человек, из них 201 ребенок.

Как уточняет ведомство, электричества на данный момент нет и в пяти социально-значимых объектах. Сейчас идут необходимые работы. Над восстановлением подачи света работает бригада АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», состоящая из четырех человек, с привлечением двух единиц техники.

В Приморье назвали причины аварийного отключения электричества на юге региона

Ранее сообщалось о масштабном отключении электричества в Приморском крае. Там ситуация оказалась серьезнее: почти половина потребителей осталась без света после аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Прокуратура инициировала проверку.