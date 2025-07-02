В Суэцком заливе затонула буровая установка

Морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, четыре человека не выжили, еще шесть считаются пропавшими без вести. Об этом пишет издание Al Masry Al Youm.

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Инцидент произошел в районе Гебель-эз-Зейт. В публикации сообщается, что на вышке находился 31 человек, к настоящему моменту удалось спасти 21 человека. На место случившегося были направлены два самолета.

Отмечается, что падение произошло, когда платформу буксировали три судна. Ее должны были отправить для работы в районе Хургады.

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Ранее судно с десятками туристов затонуло у берегов тайского курорта Пхукет. Катамаран Ameray 888 отчалил от пирса Чалонг и направился к острову Ко Хей. Вскоре после отплытия с судна поступил сигнал бедствия — оно перевернулось и всего за 20 минут полностью ушло под воду.