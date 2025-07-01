В Турции мужчина сжег лес в попытке убить клеща
В турецкой провинции Маниса мужчина устроил лесной пожар на 12 гектаров, пытаясь сжечь клеща. Об этом сообщает CNN Türk.
По данным телеканала, в рамках расследования причин лесного пожара турецкая жандармерия арестовала Озджана Ташхана.
«На допросе он рассказал, что сжег подушку, на которой нашел клеща, и выбросил ее в сад», — говорится в тексте.
В результате действий Ташхана было уничтожено 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Пожарным удалось взять возгорание под контроль только через два часа.
Отмечается, что после судебного разбирательства Ташхан был освобожден из-под стражи.
Напомним, что за сутки на территории Турции вспыхнуло девять лесных пожаров. Работы по их ликвидации продолжаются до сих пор.