Суд в Азербайджане арестовал 8 россиян по делу о транзите наркотиков

Сабаильский районный суд под председательством судьи Ульвии Шукюровой арестовал на четыре месяца 8 россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях, пишет агентство APA.

Накануне азербайджанские СМИ передали, что силовики обезвредили в Баку две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян.

На кадрах, опубликованных изданиями, силовики задерживают россиян, ведут их гуськом, грузят в автозаки и увозят.

«Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось», — уточнили журналисты.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщил , что всего в торговле наркотиками и киберпреступности заподозрили 15 россиян.