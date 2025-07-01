Девочка умерла от отравления неизвестным веществом в лагере

Десятилетняя девочка погибла от отравления неустановленным веществом в летнем лагере «Багульник» в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, девочка пожаловалась на плохое самочувствие 26 июня. Среди симптомов у нее зафиксировали тошноту и повышенную температуру.

«Девочку экстренно госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — отравление неустановленным веществом. Сегодня, 1 июля, состояние ребенка резко ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице», — говорится в тексте.

По факту произошедшего возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.

Предполагается, что причиной смерти девочки мог стать спрей от комаров, которым, по словам детей в лагере, она часто брызгалась на улице. При этом другие воспитанники «Багульника» также пользовались средством, но ни у кого из них ухудшения здоровья не наблюдалось. Помещения лагеря ничем не обрабатывались.

Согласно информации Mash, следователи также рассматривают версию отравления ядовитым цветком или ягодой.

Представители пресс-службы регионального управления СК в беседе с РИА Новости отметили, что в лагерь выезжали специалисты Роспотребнадзора, они не нашли никаких нарушений. Учреждение продолжает работать в штатном режиме.