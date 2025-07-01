У прибывшей из Таиланда россиянки изъяли ожерелье за 2,5 миллиона рублей

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Пулково изъяли у прибывшей из Таиланда россиянки незадекларированное ожерелье за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Отмечается, что жемчужное колье обнаружили у туристки в ручной клади, оно было упаковано в мешок для хранения и полиэтиленовый сверток. В багаже россиянки таможенники нашли футляр от украшения и бумажный сертификат, который подтверждал покупку украшения на крупнейшей ювелирной фабрике Таиланда.

«Жительница Ленинградской области пояснила, что сертификат выписан на серьги, которые носит ее невестка в королевстве, а перемещаемое ею колье было куплено три года назад в Санкт-Петербурге за две тысячи евро (более 180 тысяч рублей по нынешнему курсу)», — говорится в тексте.

Однако экспертиза установила, что полукилограммовое украшение является новым и было изготовлено из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и 443 культивированных жемчужин. Его стоимость может превышать 2,5 миллиона рублей на внутреннем рынке.