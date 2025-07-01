В Забайкалье из-за подтопления эвакуируют жителей села Маккавеево

Спасатели проводят эвакуацию жителей села Маккавеево Читинского района Забайкальского края из-за подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Там отметили, что из-за продолжающихся ливней уровень воды в реке Унгур резко вырос, что привело к подтоплению 15 приусадебных участков.

«В двух домах вода зашла в подполья. Для отвода воды тяжёлая техника отсыпает грунт», — указали в ведомстве.

Отмечается, что помощь жителям Маккавеево оказывают 30 спасателей. Кроме того, задействовано восемь единиц техники.

Ранее министр природных ресурсов региона Павел Волжин сообщил, что ущерб от лесных пожаров составил 2,8 млрд рублей.