Появилось видео задержания главы азербайджанской диаспоры спецназом с молотком
Появилось видео задержания главы азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского в Екатеринбурге. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Baza.
На кадрах видно, как сотрудники спецназа подбегают к автомобилю в центре города и предлагают покинуть автомобиль. Один из сотрудников бьет молотком по стеклу. Автомобиль с задержанным совершает опасный маневр отчего один из сотрудников правоохранительных органов падает, другие бросаются на машину и вскоре вытаскивают из салона Шахина Шихлинского, одетого в дорогой костюм.
После непродолжительной борьбы, на запястьях мужчины защелкиваются наручники.
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Ранее сообщалось, что задержание в Екатеринбурге произошло возле торгового центра «Баку Плаза».