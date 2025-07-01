В Азербайджане заявили об аресте главы диаспоры в Екатеринбурге

Арестован глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский. Об этом сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, передает агентство Trend.

© Крик ТВ / YouTube

О причинах задержания и месте содержания Шахлинского не сообщается.

Ранее в Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана бизнесмену Юсифу Халилову. По данным СМИ, мужчине принадлежит один из городских ресторанов, кроме того, СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка.

Посол Азербайджана вручил России ноту протеста

До этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что задержания российских журналистов издания «Sputnik Азербайджан» в Баку полностью соответствуют закону. Он добавил, что посол Азербайджана Рахман Мустафаев при посещении МИД России подчеркнул, что «оснований для недовольства российской стороны нет».