В Воронеже спецназ пришел к азербайджанскому бизнесмену
В Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана бизнесмену Юсифу Халилову. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По его данным, мужчине принадлежит один из городских ресторанов, кроме того, СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка. Как отмечает источник, хотя ряд пабликов диаспоры сообщили о задержании предпринимателя, официального подтверждения этой информации нет.
В Азербайджане заявили об аресте главы диаспоры в Екатеринбурге
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возле торгового центра «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена и его сына. Позже сына отпустили.