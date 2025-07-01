В Воронеже спецназ пришел к азербайджанскому бизнесмену

В Воронеже группа спецназа пришла домой к уроженцу Азербайджана бизнесмену Юсифу Халилову. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, мужчине принадлежит один из городских ресторанов, кроме того, СМИ называют его совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка. Как отмечает источник, хотя ряд пабликов диаспоры сообщили о задержании предпринимателя, официального подтверждения этой информации нет.

В Азербайджане заявили об аресте главы диаспоры в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возле торгового центра «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена и его сына. Позже сына отпустили.