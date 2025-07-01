Режим ЧС ввели в российском регионе после атаки ударных дронов ВСУ

Он будет действовать до особого распоряжения, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В Telegram-канале он написал, что число пострадавших выросло до 45, в больницах находятся 35 раненых, из них шестеро в тяжёлом состоянии; три человека погибли. Кроме этого, губернатор сообщил, что открытое горение в цехе предприятия ликвидировано, сейчас идёт проливка и разбор конструкций.

Сегодня утром оно было атаковано беспилотниками ВСУ. Ущерб уточняется.