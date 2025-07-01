В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге возле торгового центра «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена Мутвалы Шыхлински. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Е.1».

По данным издания, задержанный является сыном главы азербайджанской диаспоры и владельцем торгового центра Шахина. При задержании, как отмечают очевидцы у автомобиля бизнесмена были прострелены стекла.

Как сообщает в своем Telegram-канале издания Baza, задержанный Мутвалы был в автомобиле вместе со своим отцом Шахином Шыхлинским. Позже сына отпустили.