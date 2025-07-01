Режим ЧС ввели в российском регионе после атаки ударных дронов ВСУ

В Удмуртии после атаки ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в Telegram.

Также, по словам чиновника, число пострадавших выросло до 45.

«В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии», — написал в блоге Бречалов.

Глава Удмуртии также попросил жителей региона не публиковать и не репостить данные с неофициалььных ресурсов, чтобы «не помогать врагу».