Российский парапланерист погиб в горах Таджикистана

Российский парапланерист Вадим Цыганов погиб в горах Варзобского района Таджикистана во время тренировочного полета. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Уточняется, что трагедия произошла 23 июня в селе Аракчин. Цыганов «пропал без вести во время отдыха и полета на параплане», сообщили ТАСС в КЧС. Звонок о пропаже 35-летнего мужчины поступил спасателям только через три дня.

«Цыганов отправился в горы, где во время тренировочного полета на трассе высокой сложности в Варзобском ущелье в 20 километрах севернее Душанбе его летательное оборудование вышло из строя. В результате он упал в труднопроходимую зону и погиб на опасном горном участке», — говорится в тексте.

Для проведения операции по поискам парапланериста были мобилизованы сотрудники Управления специализированных поисково-спасательных служб КЧС, которые с применением альпинистского снаряжения ночью 27 июня обнаружили и эвакуировали тело. Его уже передали родственникам.