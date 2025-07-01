Умер штурман разбившегося в Нижегородской области Су-34

Штурман сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который разбился в Нижегородской области, скончался от полученных закрытых травм, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, военному удалось катапультироваться, но при спуске он неудачно приземлился на дерево. Прибывшие спасатели передали его медикам, но те не смогли помочь мужчине.

Второй член экипажа жив.

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Напомним, что во вторник, 1 июля, самолет Су-34 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Во время захода на посадку у истребителя отказали системы выпуска одной из стоек шасси.

По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался.