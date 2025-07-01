Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» передумал признавать вину

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин передумал признавать вину по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе Свердловской области.

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Напомним, что Бурдин был задержан в ноябре 2024 года за нападение на человека. Он ударил потерпевшего ножом. Тогда музыкант признал свою вину в полном объеме, указав, что готов выплатить пострадавшему компенсацию. Он заявлял, что действовал в состоянии аффекта.

Сегодня, 1 июля, Бурдин выступил в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга с последним словом.

«Подсудимый не признал вину в инкриминируемом преступлении. Он пояснил, что по просьбе одного из свидетелей оговорил себя из чувства ложного товарищества», — говорится в тексте.

Обвинение запросило Бурдину четыре года колонии общего режима, а защита настаивает на оправдательном приговоре. Приговор музыканту огласят завтра, 2 июля.