Стало известно, как нашли второго пилота упавшего Су-34

Второго пилота упавшего в Нижегородской области сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нашли с помощью аварийного маячка, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, для поисков потерпевшего крушения борта и членов экипажа задействовали вертолет. Помощь также оказали лесники из близлежащего поселка Велетьма.

С летчиком, по информации издания, все в порядке.

Журналисты заметили, что самолет разрушен. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-34 разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.