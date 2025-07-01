Стало известно, как нашли второго пилота упавшего Су-34

Стало известно, как нашли второго пилота упавшего в Нижегородской области Су-34
Второго пилота потерпевшего крушение в Нижегородской области Су-34 нашли с помощью аварийного маячка. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«По данным Mash, для поисков истребителя и члена экипажа задействовали вертолет. Также подключили лесников из Велетьмы. С пилотом все в порядке», — сказано в посте.
Также канал писал, одного из пилотов уже нашли спасатели. По предварительной оценке, он не получил видимых повреждений.
До этого в российском оборонном ведомстве подтвердили крушение истребителя. Экипаж успел катапультироваться.
В ведомстве уточнили, что полет был учебный и выполнялся без боекомплекта. При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. В Минобороны сообщили, что экипаж пытался починить неисправность прямо во время полета, однако безуспешно. По команде руководителя пилоты вывели истребитель в безопасную зону и катапультировались.
В министерстве добавили, что истребитель упал в безлюдном районе, пострадавших среди мирного населения нет. На земле разрушений также не обнаружено.
Как писал Telegram-канал 112, самолет разрушен. На месте происшествия работают пожарные подразделения.