Пострадавшего в Шереметьево ребенка перевели из реанимации в общее отделение

Состояние ребенка, которого в аэропорту Шереметьево мужчина бросил на пол, стабильное, он уже в общем отделении и отходит от зондового питания. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Последнюю неделю мы с особым вниманием следили за состоянием двухлетнего мальчика, который после серьезной травмы попал в центр имени Рошаля из Шереметьево. Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания», – говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что ребенок уже может присаживаться с поддержкой, а врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления. Воробьев поблагодарил медиков центра за своевременную помощь и пожелал мальчику выздоровления.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июня в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта Шереметьево мужчина в состоянии наркотического опьянения подошел к двухлетнему мальчику, схватил его и с силой кинул об пол. В итоге ребенок ударился головой и потерял сознание.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, мужчину заключили под стражу. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова уточнила, что на восстановление здоровья мальчика понадобится не меньше месяца.