Петербургская школьница перевела мошенникам более миллиона рублей

В Петербурге 12-летняя школьница поверила мошенникам и отправила им деньги со счетов родителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию 30 июня обратилась 45-летняя жительница дома на Союзном проспекте. Ее 12-летняя дочь, следуя инструкциям мошенников, оформила онлайн-кредит через банковское приложение и перевела более миллиона рублей с родительских счетов на указанные аферистами реквизиты.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге мошенники выманили у пожилой женщины почти два миллиона рублей и отправили за деньгами ничего не подозревавшую 73-летнюю пенсионерку. Возбуждено уголовное дело.