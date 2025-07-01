В летнем лагере умерла десятилетняя девочка

Десятилетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом в летнем лагере в Хакасии. Об этом во вторник, 1 июля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 26 июня ребенок пожаловался на плохое самочувствие — у него бела высокая температура и рвота. Девочку доставили в больницу и поставили предварительный диагноз — отравление неустановленным веществом.

1 июля состояние ребенка ухудшилось: несмотря на проведенные реанимационные предприятия, девочку спасти не удалось, она скончалась в больнице.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка качества оказания услуг в оздоровительном учреждении, — передает Telegram-канал СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Два маленьких брата из Саратовской области умерли после того, как наелись ягод тутовника на улице — в этот момент их мать рожала шестого ребенка. Отмечается, что восьмилетняя сестра мальчиков также наелась ягод, она до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Отец утверждает, что его дети отравились плодами шелковицы.

До этого в Саратовской области в оздоровительном центре «Дубки» зарегистрировали случаи кишечной инфекции среди детей. В период с 24 по 25 июня врачи выявили несколько заболевших детей, после чего началось эпидемиологическое расследование.