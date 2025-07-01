Юноша жестоко избил пенсионера в российском парке из-за замечания

В Татарстане молодой человек из-за замечания избил 78-летнего мужчину в парке. Об этом сообщает Telegram-канал «Зеленодольск».

Инцидент произошел в парке города Зеленодольска, где группа молодых людей распивала алкогольные напитки. Пожилой охранник парка сделал им замечание о необходимости соблюдать порядок. В ответ один из молодых людей набросился на пенсионера, нанеся ему множественные удары по лицу и телу.

Пострадавший с переломом ключицы был госпитализирован. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности агрессоров и обстоятельства произошедшего.

До этого подмосковная школьница избила пенсионера на глазах толпы и поставила его на колени. Агрессоршей оказалась 15-летняя местная жительница, ее поставили на профилактический учет.