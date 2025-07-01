«Улыбайся, шеф любит идиотов»: жена поддержала Тимура Иванова в суде

Telegram-канал Mash обратил внимание, что бывший замминистра обороны России Тимур Иванов улыбался во время оглашения приговора. По данным Mash, перед этим он получил такое напутствие от жены.

Во вторник, 1 июля, Мосгорсуд приговорил Иванова к тринадцати годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы. Иванову также назначили штраф в сто миллионов рублей.

По данным ТАСС, в приговоре указано, что бывший замминистра лишен госнаград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. Также Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные активы Иванова и членов его семьи.

Адвокаты Иванова заявили, что обжалуют решение суда. По данным Mash, перед оглашением приговора жена Иванова сказала ему: «Улыбайся, шеф любит идиотов».