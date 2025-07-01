Суд конфисковал активы Тимура Иванова и его семьи

Московский городской суд в рамках обвинительного приговора взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова и членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС.

По информации РИА Новости, речь идет об активах и недвижимости на 2 млрд рублей.

Также суд конфисковал активы имущество экс-подчиненного Иванова — Антона Филатова.

1 июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при покупке паромов для Крыма и выводе средств из банка «Интеркоммерц».

Экс-замминистра обороны также оштрафовали на 100 млн рублей и лишили государственных наград.

Вместе с Ивановым осудили его экс-подчиненного Антона Филатова, бывшего гендиректора подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика». Его приговорили к 12,5 года лишения свободы.