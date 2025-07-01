Тимуру Иванову вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова к тринадцати годам колонии общего режима по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ТАСС, Иванову также назначили штраф в сто миллионов рублей. В приговоре указано, что он лишен госнаград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. Адвокаты Иванова заявили агентству, что обжалуют решение суда.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Иванову предъявили обвинение по делу о растрате. Отмечалось, что дело связано с растратой при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Также сообщалось, что бывший замминистра стал фигурантом дела о взятке. Адвокат Мурад Мусаев говорил РИА Новости, что в деле речь идет о взятках на сумму около миллиарда рублей, вину Иванов не признает.