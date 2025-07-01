В Петербурге профессора наказали арестом за пост 2022 года об Украине

В Санкт-Петербурге под арест на 10 суток отправлен профессор СПбГУ, доктор филологических наук Восточного факультета Михаил Суворов. В отношении педагога было возбуждено административное дело за показ экстремистской символики, пишет ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Проукраинский лозунг и атрибутика запрещенной экстремисткой организации были выложены преподавателем в марте 2022 года на личной странице в социальной сети, поделились подробностями там.

На профессора возбудили дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Свою вину на судебном заседании, которое состоялось в Приморском суде Петербурга, Суворов признал. Ему назначили 10 суток ареста и изъяли мобильный телефон.