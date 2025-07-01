Суд определился с наказанием для стрелявших в мирных россиян солдат ВСУ

Четырех солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за серию совершенных в Курской области военных преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

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По данным следствия, в октябре 2024 года военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ вошли на территорию Курской области. Еще один осужденный совершил вторжение в ноябре 2024 года в составе 21-й бригады ВСУ. Используя гранаты и стрелковое оружие, они загоняли обратно пытавшихся эвакуироваться из населенных пунктов гражданских, захватывали жилые дома и превращали их в огневые точки откуда вели огонь по российским военным.

Позже в ходе боевых действий военные в ходе боев оказались в плену. По приговору суда, сержанта Николая Тесли из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и Андрея Милентьева из 47й бригады приговорили к 15 годам колонии. Военнослужащих 47-й бригады Евгения Калашника и Владимира Горбатко к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно дал пожизненный срок украинскому военному Ростиславу Карпуше за ракетные удары по Курской области.