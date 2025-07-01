В Челябинске и.о.ректора арестовали за взятки

Суд заключил под стражу и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске. Ему вменяют получение взяток от студентов за положительные оценки, сообщает региональное СУ СК РФ в своем Telegram-канале.

И.о. ректора «УралГУФК» обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Как уточнили в региональном СК, обвиняемый заключен под стражу до 30 августа 2025 года.

В конце июня стало известно, что сотрудники МВД нашли более 5 млн рублей у администрации вуза в Дагестане. По информации ведомства, в ходе обысков были также обнаружены пояснительные записки от студентов о предназначении денег – для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу.

25 июня стало известно, что центр по противодействию экстремизму МВД Дагестана раскрыл крупную преступную схему в одном из ведущих университетов республики. Выяснилось, что ректор и сотрудники администрации учебного заведения организовали систему взяток за прием на учебу и успешную сдачу экзаменов. Кроме того, они подделывали документы, чтобы незаконно использовать бюджетные средства, выделенные вузу.