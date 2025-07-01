В российском городе подростки обстреляли маршрутку с людьми

В Нижнем Новгороде на площади Советской подростки обстреляли маршрутный автобус из пневматического пистолета. Один пассажир получил травмы, а транспорт поврежден. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.

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Инцидент произошел 29 июня на остановке общественного транспорта. Несовершеннолетние, которые собрались на остановке, выпустили не меньше семи выстрелов по маршрутке номер 47. От действий подростков пострадал один из пассажиров автобуса, который получил телесные повреждения. Также был поврежден сам транспорт — на нем остались механические повреждения от пуль, передает NewsNN.

По данному инциденту проводится проверка. Стражи порядка устанавливают личности подростков, которые причастны к обстрелу.

Ранее полиция Санкт-Петербурга в воскресенье, 29 июня, сообщила, что пьяные молодые люди стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади. Инцидент произошел около 01:00. В полицию Адмиралтейского района поступила информация о стрельбе, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.