В аэропорту Ижевска сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

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Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 1 июля временные ограничения на полеты гражданской авиации ввели в аэропорту Ижевска.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил информацию об атаке беспилотников на предприятие и о пострадавших.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии. Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.