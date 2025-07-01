Суд в Москве арестовал еще одного последователя блогера Алекса Лесли

Савёловский районный суд Москвы арестовал ещё одного последователя блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли.

Об этом пишет объединённая пресс-служба судов Москвы.

«Прыгунков Данила Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство)», — указывается в заявлении.

Уточняется, что наказание в виде административного ареста было назначено на 11 суток.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток двух последователей блогера Кириллова.