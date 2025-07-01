Трое мужчин погибли, пытаясь достать смартфон из колодца

Трое мужчин погибли в деревне Нагла Похпи индийского штата Уттар-Прадеш, пытаясь достать из заброшенного колодца случайно упавший туда смартфон. Об этом сообщает издание ETV Bharat.

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Один из погибших, по имени Дхрув, играл на телефоне, сидя у края заброшенного колодца. В какой-то момент гаджет выскользнул из его рук и упал внутрь. В попытке достать его, молодой человек спустился в колодец, но выбраться обратно уже не смог.

Двое его друзей, Аджай и Чандравир, которые находились рядом, обеспокоенные его долгим отсутствием, один за другим также спустились в колодец, чтобы помочь, и тоже не вернулись.

На исчезновение юношей обратил внимание местный житель, работавший на соседнем поле. Он сообщил о случившемся семьям, и вскоре у колодца собрались встревоженные односельчане. На место происшествия прибыли полиция, представители администрации и пожарные, которые немедленно начали спасательную операцию.

Работы осложнились, когда один из пожарных, спустившийся в колодец, был вынужден срочно подняться на поверхность из-за закончившегося в его баллоне кислорода. В общей сложности спасательная операция продлилась почти три с половиной часа.

Всех троих молодых людей в итоге удалось извлечь, их немедленно доставили в объединенную больницу Шикохабада. Однако врачи смогли лишь констатировать их смерть. По предварительной версии, все трое могли потерять сознание и погибнуть из-за скопления ядовитого газа внутри колодца.