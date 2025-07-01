Житель Мурманска забил насмерть свою бывшую девушку табуреткой

В Мурманске на Кольском проспекте была убита женщина табуреткой. Нападение совершил ее бывший возлюбленный, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, к 41-летней Марии поздно вечером зашел сосед Александр, с которым женщина некоторое время назад состояла в отношениях. В ходе беседы они поругались.

«Слово за слово — и между бывшими вспыхнула ссора. Мужчина схватил табуретку и стал бить несчастную по голове. Очнулся только, когда стукнул пять раз, и заметил, что Мария не дышит, у него началась паника. Он начал орать из окна: «Помогите!»», — говорится в материале.

Соседи вызвали полицию, скорую и МЧС. Но убийца заперся в квартире — и ее пришлось вскрывать. Александра задержали, раньше судим он не был. Из головы жертвы вытащили несколько кусков дерева.

Ранее в Башкирии нашли убитой пару пенсионеров. В преступлении подозревается их внук, который вернулся со специальной военной операции, он был задержан. По данным Telegram-канала, 76-летний мужчина и его 64-летняя супруга перестали отвечать на звонки своих родных с начала июня. 7-го числа один из их родственников приехал к пенсионерам в село Месягутово, чтобы навестить пожилых людей. Однако дверь в квартиру не открыли. Телефоны пенсионеров не отвечали. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили, что окно в квартире было открыто. Сотрудники проникли внутрь и обнаружили тела пожилых людей.